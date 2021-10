PS Plus: gli abbonati scontenti sono invidiosi dei giochi PS Now di ottobre

Come già vi abbiamo segnalato sulle nostre pagine, gli abbonati al PlayStation Plus non sono rimasti così contenti della proposta di ottobre offerta da Sony. Molti, sulle pagine di reddit, si dicono persino invidiosi di quanto invece possono godere quegli utenti che giocano su PlayStation Now, il servizio di gaming in streaming di Sony.

Giochi di nicchia o ormai datati come Mortal Kombat X (proposto senza espansioni), Hell Let Loose e PGA Tour 2K21 (in Asia è arrivato anche Castlevania Requiem) non hanno saputo convincere i clienti del PlayStation Plus, che in passato hanno potuto invece mettere le mani su titoli blasonati come Final Fantasy VII Remake, Days Gone e Control Ultimate Edition. Il malcontento è anche legato al fatto che, in prossimità di Halloween, non è stato regalato un titolo con cui si potesse effettivamente celebrare le imminenti festività.

Alcuni hanno reagito ancor peggio quando hanno saputo della ricca lineup di ottobre del PlayStation Now, che come già saprete include Fallout 76, Desperados 3, la versione Remastered di Final Fantasy 8 e, soprattutto, The Last of Us Parte II. Qualcuno, tra gli abbonati al PS Plus, ha preso la notizia con più filosofia e ha manifestato simpaticamente il proprio disappunto con dei meme su reddit, come potete osservare in calce.

Naturalmente, nulla vieta a questi utenti di iscriversi anche al PS Now, ma è evidente come ci siano diversi giocatori che, per le proprie ragioni personali, preferiscono sostenere soltanto uno degli abbonamenti offerti da Sony. Voi cosa ne pensate? Ritenete giustificata questa protesta?