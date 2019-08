PS Plus agosto 2019: WipEout Omega Collection e Sniper Elite 4 disponibili per il download

A partire da oggi (martedì 6 agosto) Sony ha reso disponibile per il download i due giochi gratis PS4 per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus, che da oggi potranno scaricare WipEout Omega Collection e Sniper Elite 4.

I due nuovi giochi sostituiscono i giochi gratis di luglio 2019, Detroit Become Human (al posto di PES 2019) e Horizon Chase Turbo, non più scaricabili a costo zero a partire da oggi. L'offerta di agosto per gli abbonati Plus è decisamente ricca e include due titoli di grande spessore: WipEout Omega Collection è la raccolta definitiva per gli appassionati della serie racing futuristica di Sony mentre Sniper Elite 4 è l'ultimo episodio della popolare serie shooter di Rebellion.

WipEout Omega Collection include le versioni rimasterizzate di WipEout HD, WipEout HD Fury e WipEout 2048 per un totale di 26 circuiti (modalità standard e speculare) e 46 navette. Presente anche una colonna sonora remixata con brani classici e inediti, oltre al supporto per PlayStation VR. Sniper Elite 4 si distingue invece per un gameplay di stampo tradizionale e per l'ambientazione italiana che immergerà il giocatore nei paesaggi e nelle architetture del nostro (bel) paese.



Cosa ne pensate della lineup PlayStation Plus di agosto 2019? Siete soddisfatti della proposta targata Sony per questo mese?