PS Plus agosto 2020: annuncio dei giochi gratis questa settimana

Ci siamo! O meglio, forse ci siamo, non dovrebbe infatti mancare molto all'annuncio dei giochi PS4 gratis di agosto per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, con l'annuncio ufficiale di Sony previsto per questa settimana.

Stando al consueto calendario il reveal è fissato per mercoledì 29 luglio alle 17:30 (ora italiana) c'è da dire però che a maggio e giugno Sony ha travolto le carte in tavola anticipando la comunicazione di qualche giorno rispetto al previsto, nel secondo caso per far coincidere l'annuncio con il decimo anniversario di PlayStation Plus.

Potrebbe accedere lo stesso anche a luglio? Difficile dirlo, non sembrano essere previsti nell'immediato eventi in grado di stravolgere il calendario abituale e dunque realisticamente non ci aspettiamo variazioni di sorta. Nelle nostre speculazioni su giochi gratis PS Plus di agosto abbiamo citato titoli come Uncharted L'Eredità Perduta e La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, tra pochi giorni sapremo se ci abbiamo visto lungo.

Ricordiamo che Sony sta regalando 10 euro di credito PSN agli abbonati Plus come parte dei festeggiamenti per il decimo compleanno del servizio, non è chiaro però quale sia il criterio di assegnazione del bonus. E voi lo avete ricevuto? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.