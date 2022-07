PS Plus, grande agosto in arrivo? Spunta il leak sui giochi gratis per PS4 e PS5

A poche ore di distanza dall'annuncio dei giochi PlayStation Plus di agosto 2022, il noto insider videoludico bilibili-kun torna a colpire dalle pagine di Dealabs.

Come di consueto, il leaker sembra infatti essere in possesso di informazioni riservate legate al programma di abbonamento di casa Sony. Stando al misterioso utente, in particolare, sarebbe in arrivo un mese particolarmente interessante per gli abbonati a PlayStation Plus. Stando a quanto riportato su Dealabs, infatti, i giochi gratis in arrivo ad agosto 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5 nell'ambito del servizio Sony sarebbero i seguenti:

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 - Pack Cross-Gen Deluxe : in versione PlayStation 4 e PlayStation 5;

: in versione PlayStation 4 e PlayStation 5; Yakuza: Like A Dragon : in versione PlayStation 4 e PlayStation 5;

: in versione PlayStation 4 e PlayStation 5; Little Nightmares: in versione PlayStation 4;

I titoli gratuiti di agosto 2022 potranno essere riscattati da tutti gli abbonati a. La possibilità di scaricare i titoli sarà attiva a partire dal prossimo martedì 2 agosto, con scadenza fissata al successivo 6 settembre 2022.Al momento, lo ricordiamo, si tratta di semplici indiscrezioni, con l' l'annuncio ufficiale dei giochi PS Plus di agosto 2022 in programma per oggi . Nell'attesa, tuttavia, fare ipotesi non costa nulla. Cosa ne pensate, sareste felici di questi annunci da parte di Sony?