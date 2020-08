PS Plus: annuncio giochi gratis PS4 di settembre atteso per oggi

Manca davvero poco all'annuncio dei giochi gratis PlayStation Plus di settembre 2020, Sony non ha anticipato la comunicazione (al contrario di quanto accaduto nei mesi scorsi) dunque tra pochissime ore scopriremo quali saranno i nuovi giochi gratis PS4 da scaricare.

Seguendo il "solito" calendario (salvo sorprese degli ultimi mesi, come detto) l'annuncio dei giochi PS Plus è previsto per mercoledì 26 agosto alle 17:30, ora italiana, il download sarà invece disponibile da martedì 1 settembre. Non ci sono rumor chiari riguardo i nuovi giochi della lineup Instant Game Collection, sono in molti a pensare che Sony possa offrire un titolo first party come Uncharted L'Eredità Perduta, MediEvil, God of War o Horizon Zero Dawn, accompagnato da un gioco di terze parti, magari un racing o un picchiaduro, generi che da tempo non fanno la loro comparsa nel catalogo PlayStation Plus.

Fino al primo settembre i nuovi abbonati possono godere di uno sconto del 25% sulla sottoscrizione annuale, l'abbonamento PS Plus 12 mesi costa 44.99 euro invece di 59.99 euro, offerta valida come detto solo per coloro che non sono mai stati iscritti e che non stanno usufruendo di un periodo di prova gratis. E voi quali giochi vorreste vedere nella lineup PlayStation Plus di settembre 2020? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.