PS Plus: arriva a sorpresa l'ultimo bonus gratis di novembre per PS4 e PS5

Arriva a sorpresa nell'ultimo giorno del mese un nuovo contenuto aggiuntivo gratuito per tutti gli utenti che dispongono di un abbonamento attivo al servizio PlayStation Plus.

Tutti gli iscritti possono infatti scaricare senza costi aggiuntivi un esclusivo pacchetto di elementi cosmetici da sfoggiare in Rocket League, il popolare free to play targato Psyonix e disponibile gratuitamente sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5. Il bundle in questione comprende quattro diversi elementi per la personalizzazione del veicolo, così da poter applicare ruote, decalcomanie, scie e topper nuovi di zecca.

Ecco di seguito l'elenco completo di oggetti presenti nel pacchetto gratuito:

Spoof Star BL (Ruote)

Ninja Star BL (Scia)

Seeing Stars BL (Topper)

Starscape Jr. BL (Decalcomania)

Questo è invece il link per scaricare il pacchetto dalla versione web dello store Sony:

Va precisato che, trattandosi di un gioco che supporta il cross-save, tutti i giocatori che sbloccheranno gli oggetti su una console PlayStation e dispongono di un account con la funzionalità attiva, possono utilizzare gli stessi oggetti anche sulle altre piattaforme.

Sapevate che Rocket League Sideswipe è disponibile gratis su iOS e Android?