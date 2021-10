PS Plus, aspettando i giochi gratis di novembre: lo spot della nuova stagione multiplayer

In attesa dell'annuncio dei giochi PS Plus gratis di novembre, Sony Interactive Entertainment olia gli ingranaggi della macchina promozionale con uno spot sulla "nuova stagione multiplayer" degli appassionati di PS4 e PS5 abbonati a PlayStation Plus.

"Con l'arrivo dei nuovi titoli multigiocatore PS5 e PS4 è giunto il momento di festeggiare l’inizio di una nuova stagione del gaming online", è il messaggio con cui la divisione italiana del team PlayStation accompagna la pubblicazione del nuovo video promozionale che celebra il gaming online su PS4 e PlayStation 5 tramite PS Plus.

Il riferimento ai nuovi videogiochi multiplayer per console PlayStation viene ulteriormente ribadito nello spot dagli spezzoni di gameplay e in cinematica provenienti da titoli come Diablo 2 Resurrected e, soprattutto, da sparatutto in prima persona come Call of Duty Vanguard o Hell Let Loose disponibile gratis su PS Plus a ottobre.

Date perciò un'occhiata al nuovo filmato promozionale e fateci sapere con un commento quali titoli vorreste veder approdare su PlayStation Plus nel prossimo mese. A tal proposito, vi ricordiamo che sono in arrivo tre giochi PS VR su PS Plus gratis da novembre per festeggiare il quinto anniversario dall'uscita del visore per la Realtà Virtuale di Sony.