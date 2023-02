PS Plus, aumentano i ricavi: il servizio è più redditizio per Sony

Nonostante un calo nel numero degli abbonati a PlayStation Plus, la ristrutturazione del servizio sembra mostrare conseguenze positive per i bilanci di Sony.

Con la presentazione degli ultimi risultati finanziari, il colosso giapponese ha infatti confermato un netto incremento dei ricavi generati dal servizio. Al terzo trimestre, l'anno fiscale 2022-2023 ha portato nelle casse di Sony oltre 122 miliardi di Yen derivanti da PlayStation Plus. Un risultato decisamente superiore a quanto proposto negli anni precedenti.

Al terzo trimestre dell'anno fiscale 2021, PlayStation Plus generava infatti ricavi per circa 102 miliardi di Yen. Il valore si attestava sui 92 miliardi di Yen nel medesimo periodo dell'anno fiscale 2020. Infine, nell'anno fiscale 2019, il terzo trimestre generava ricavi per PlayStation Plus pari a 85 miliardi di Yen circa. L'inizio del 2023 segna dunque il deciso proseguimento di un trend positivo per il servizio di abbonamento, che a prescindere dalle fluttuazioni di pubblico si mantiene redditizio per Sony.



A fronte della ristrutturazione di PS Plus nei tre livelli di servizio Essentials, Extra e Premium, il colosso giapponese ha ora annunciato la prossima chiusura del servizio PlayStation Plus Collection. Il pacchetto di benvenuto proposto su PlayStation 5 cesserà infatti di essere operativo a partire dal prossimo 9 maggio 2023.