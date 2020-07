PS Plus e il bonus da 10 euro: il credito gratis è stato erogato in maniera casuale

Dalle pagine del canale Twitter ufficiale di Ask PlayStation UK, i curatori del portale di supporto svela la natura casuale del sistema utilizzato da Sony per erogare il credito gratis di 10 euro agli utenti PS Plus.

Alla base dell'iniziativa promozionale che ha consentito a diversi utenti iscritti a PlayStation Plus di accedere a un bonus di 10 euro da spendere liberamente nel PS Store, quindi, ci sarebbe stato un semplice sorteggio tra gli abbonati al servizio.

I curatori di Ask PlayStation UK chiariscono i dubbi della community con questa risposta data a un giocatore PS4 desideroso di capire quali mosse compiere per rientrare nell'offerta e ricevere l'ambito premio: "Se sei un abbonato PS+ e non hai ancora ricevuto il messaggio di sistema che ti notifica l'accesso a questo credito in regalo da spendere nel negozio, questa volta purtroppo non l'hai ricevuto perchè il bonus è già stato inviato ad abbonati scelti casualmente. Buona fortuna per le promozioni future!".

Dietro alla promozione sui 10 euro di credito PS Store gratis organizzata da Sony nel novero delle iniziative lanciate per celebrare i 10 anni di PlayStation Plus, quindi, non ci sarebbe stato alcun criterio "meritocratico" o "di anzianità" basato, ad esempio, sulla frequenza di acquisti che si effettuano sul negozio digitale di PS4, sugli anni di abbonamento accumulati o, perchè no, sul numero totale di giochi PS Plus scaricati e fruiti gratuitamente con il proprio account. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sono stati già annunciati i giochi PS Plus di agosto 2020 per PS4.