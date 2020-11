PS Plus: Bugsnax, il primo gioco PS5 gratis, è ora disponibile sullo store

Sebbene manchi ancora una settimana al lancio italiano di PlayStation 5, oggi è stato il day one per la nuova console Sony per gli utenti di svariati paesi e tutti i giochi e gli accessori possono essere acquistati anche nel nostro paese da poche ore. Per questo motivo, anche Bugnsax è entrato oggi a far parte dei giochi mensili del PS Plus.

La versione PlayStation 5 del gioco fa infatti parte dei giochi gratuiti di novembre 2020 per tutti gli utenti che dispongono di un abbonamento attivo al servizio Sony ed è quindi possibile procedere al riscatto semplicemente visitando la pagina ufficiale del prodotto sullo store.

Ecco di seguito il link per il download del gioco:

Va precisato che il gioco può essere aggiunto alla raccolta da chiunque sia abbonato al PlayStation Plus e non è necessario effettuare il procedimento da una PlayStation 5. Grazie al nuovo PS Store, inoltre, riscattare il gioco sul sito ufficiale è ora molto più veloce e basta un solo click per fare in modo che il gioco venga aggiunto alla libreria ufficiale, così da averlo disponibile per il download giusto in tempo per il prossimo giovedì 19 novembre 2020, day one italiano di PS5.

Avete già letto la nostra recensione di Bugsnax?