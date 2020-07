PS Plus: Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, download gratis da oggi su PS4

A partire da oggi (martedì 28 luglio) gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare il primo dei due nuovi giochi PS4 gratis di agosto 2020: parliamo di Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered, riedizione della campagna del celebre sparatutto di Activision e Infinity Ward.

"Rivivi l'epica campagna di Call of Duty Modern Warfare 2, il classico del 2009, ora rimasterizzato per la nuova generazione e in alta definizione. La campagna di Call of Duty Modern Warfare 2 è stata completamente rimasterizzata con texture e animazioni migliori, render fisici, illuminazione HDR e tanto altro."

Questa versione del gioco include il bundle Ghost Underwater Demo Team Classico con contenuti per Modern Warfare e Warzone, nello specifico il pacchetto include Skin Ghost UDT Classico, due progetti arma, Portafortuna arma, Mossa finale, Battuta, Biglietto da visita animato, Emblema e 2 salti di livello Battle Pass. Ricordiamo che il multiplayer non è presente in COD Modern Warfare 2 Remastered, il gioco include solamente la campagna per giocatore singolo senza supporto multigiocatore di alcun tipo.

Avete tempo fino fino a lunedì 31 agosto per riscattare gratis Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered, mentre Fall Guys Ultimate Knockout arriverà il 4 agosto e resterà disponibile sempre fino alla fine del mese.