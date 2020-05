PS Plus: Call of Duty WWII gratis per PS4 in download da oggi

Sony ha annunciato il primo gioco PlayStation Plus gratis di giugno 2020, si tratta di Call of Duty WWII, disponibile a sorpresa per il download da oggi, martedì 26 maggio, in netto anticipo rispetto alla consueta tabella di marcia.

"Call of Duty torna alle sue radici con Call of Duty WWII, un'esperienza mozzafiato che porterà una nuova generazione nella Seconda Guerra Mondiale. Scopri il classico combattimento di Call of Duty, i legami del cameratismo e il cuore crudele di una guerra contro un potere globale che sta tenendo il mondo in pugno. Call of Duty WWII porta la Seconda Guerra Mondiale nella nuova generazione con tre diverse modalità di gioco: Campagna, Multigiocatore e Zombi."

Mel momento in cui scriviamo il link per il download di Call of Duty WWII gratis non è ancora disponibile, sul PlayStation Store sono disponibili unicamente le edizioni Gold e Digital Deluxe mentre il la versione gratis per gli abbonati PS Plus dovrebbe essere quella Standard, priva dunque di DLC, Season Pass e contenuti bonus.

In ogni caso Call of Duty WWII sarà disponibile per il download da oggi e fino al prossimo 6 luglio, domani Sony dovrebbe annunciare anche l'altro (o gli altri?) giochi PS Plus gratis per PS4 di giugno 2020.