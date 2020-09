PS Plus Collection su PS5 è 'la prossima grande cosa' dopo il Game Pass, per Yoshida

Dalle colonne del suo profilo social ufficiale, l'ex presidente dei Sony Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, ha fatto sue le considerazioni della redazione di GamesRadar.com sulla PlayStation Plus Collection che descrive con toni entusiastici il nuovo servizio di Sony per gli acquirenti di PS5.

L'attuale boss della divisione PlayStation Indies del colosso tecnologico giapponese riprende infatti il titolo dello speciale di GR+ per sottolineare come "la PlayStation Plus Collection non la risposta PS5 di Xbox Game Pass, ma è la prossima grande cosa" in arrivo nell'industria videoludica dopo, appunto, il servizio in abbonamento di Microsoft che consente ai suoi iscritti di accedere a un enorme catalogo di titoli su PC, console verdecrociate e da poco anche su xCloud.

Presentata ufficialmente durante il PlayStation 5 Showcase del 16 settembre, la PS Plus Collection non è il Game Pass di Sony, come d'altronde hanno precisato gli stessi rappresentanti dell'azienda nipponica: si tratta infatti di una sorta di "pacchetto di benvenuto" per gli acquirenti di PS5 con 18 giochi che hanno definito la generazione di PS4. Tra i titoli inseriti nella collezione, troviamo ad esempio The Last of Us Remastered, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Bloodborne, God of War e Days Gone, ma non le più recenti esclusive Sony come Ghost of Tsushima o The Last of Us 2.

La PlayStation Plus Collection sarà disponibile al lancio di PS5, che ricordiamo essere previsto in Italia per il 19 novembre sia per la versione con lettore di dischi che per la Digital Edition, proposte rispettivamente al prezzo di 499 e 399 euro.