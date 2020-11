PS Plus Collection su PS5: i titoli riscattati possono essere giocati anche su PS4?

In base a quanto riferito da diversi utenti del forum di ResetEra che, bontà loro, hanno già ricevuto PS5 in coincidenza del lancio nordamericano della console nextgen, i titoli riscattati "gratuitamente" con la PlayStation Plus Collection possono essere giocati anche su PS4.

Dalle testimonianze raccolte sulle pagine del noto forum videoludico, si apprende infatti che la principale limitazione della PS Plus Collection, ossia quella dell'impossibilità di accedervi su PS4, può essere essere facilmente "aggirata" tramite il PS Store di PS5.

Dopo aver installato l'aggiornamento di lancio di PlayStation 5, a detta dell'utenza di ResetEra basta recarsi nel negozio digitale di Sony dalla console nextgen e riscattare la Collezione dall'apposita schermata richiamabile nel menù. Così facendo chi è abbonato a PS Plus ed ha acquistato PS5, ma desidera non privarsi a breve della sua fidata PlayStation 4 o PS4 PRO, può servirsene per scaricare gratis i singoli titoli presenti nella PS Plus Collection.

Per compiere il passaggio illustrato dai frequentatori del forum di ResetEra, quindi, è necessario accedere con il proprio account PS Plus su di una console PS5 (con lettore di dischi o Digital Edition) e riscattare la Collezione dal PS Store della piattaforma nextgen: di conseguenza, l'escamotage non sarebbe possibile da web browser o tantomeno dall'applicazione del PS Store accessibile su PS4. In attesa di ricevere una conferma o una smentita da Sony e dagli acquirenti europei di PS5 che attendono l'uscita della console per il 19 novembre, vi rimandiamo alla lista completa dei giochi della PS Plus Collection.