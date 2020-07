PS Plus compie 10 anni: Sony festeggia regalando abbonamenti con un minigioco

Dopo essersi premurati di aggiornare la Instant Game Collection per rendere disponibili i giochi PS4 gratis di luglio, i vertici della divisione videoludica di Sony lanciano una promozione speciale che coinvolge tutti gli abbonati a PS Plus per festeggiare i dieci anni del servizio.

L'iniziativa promozionale lanciata dal colosso tecnologico giapponese è accompagnata dall'apertura del sito PlayStation Plus Anniversary e dall'invito, esteso a tutti gli abbonati al servizio, a cimentarsi in un browser game con tanti regali in palio.

Il gioco in questione consiste nell'osservare con attenzione una "barra di caricamento" e cliccare al momento giusto su di un pulsante per spegnere dieci candeline virtuali nella speranza, così facendo, di acquisire il maggior numero possibile di punti. Una volta concluso questo mini-giocho, all'utente viene notificato immediatamente l'esito della prova.

Ogni giocatore, così facendo, può provare a ottenere un "Instant Win" rappresentato da pacchetti regalo con abbonamenti PS Plus annuali, trimestrali e mensili. La promozione di Sony riservata agli iscritti a PS Plus prevede anche un'estrazione finale con 10 abbonamenti PlayStation Plus da un anno. Il calce alla notizia trovate il link al sito PS Plus Anniversary, con tutte le indicazioni su come partecipare a questa iniziativa.