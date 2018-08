PS Plus: da Destiny 2 a God of War 3 Remastered, tutte le novità di settembre in un video

Sony ha di recente annunciato i titoli che entreranno a far parte della Instant Game Collection di settembre per gli abbonati PlayStation Plus. Tra i giochi di punta troviamo Destiny 2 e God of War 3 Remastered: nel nuovo Video Speciale vi parliamo dei nuovi giochi gratuiti proposti a settembre.

Si tratta, senza timore di smentita, di uno dei mesi più ricchi per il servizio della casa nipponica, che vede come protagonisti assoluti Destiny 2 e God of War 3 Remastered, disponibili per il download su PlayStation 4. Insieme a questi due pezzi da novanta, la line-up si arricchisce con la 20th Anniversary Edition di Another World e QUBE Director's Cut per PS3 e PS4, a cui seguono infine Foul Play e Sparkle 2 su PlayStation Vita. Nel frattempo continueranno ad essere disponibili i due titoli bonus proposti ad agosto: stiamo parlando di Sapere è Potere (della collana PlayLink) e di Here They Lie (per cui è richiesto il PlayStation VR).

Segnaliamo inoltre che fino alle 23:59 di lunedì 3 settembre si potranno riscattare gratis i giochi inclusi nel PlayStation Plus di agosto: Mafia III, Dead by Daylight, Bound by Flame, Serious Sam 3 Before The First Encounter, Draw Slasher e Space Hulk.