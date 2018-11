PS Plus dicembre 2018: SOMA, Onrush, i giochi gratis del mese nel nostro Video Speciale

Ieri sono stati annunciati i giochi gratis di dicembre 2018 inclusi nell'abbonamento PlayStation Plus. Tra questi troviamo SOMA e OnRush per PlayStation 4, e una serie di altri titoli interessanti per PS3 e PS Vita: li presentiamo tutti nel nostro Video Speciale.

Come ogni mese, Sony rivela i giochi che arriveranno a dicembre su PlayStation Plus. La Line-up di titoli PS4 vede come protagonista l'horror game SOMA e il recente OnRush, mentre su PlayStation 3 giungeranno Steredenn e l'apprezzata visual novel Steins;Gate. L'elenco si chiude con PlayStation Vita: la console portatile di Sony accoglierà Papers, Please e Iconoclasts, quest'ultimo scaricabile in Cross Buy anche su PlayStation 4.

A distanza di pochi mesi dal suo debutto, dunque, OnRush potrà essere giocato gratuitamente da tutti gli utenti PlayStation Plus, un'ottima occasione per tornare a ripopolare i server per le gare online. Molto interessante anche SOMA, l'ottima avventura horror/sci-fi degli autori di Amnesia: The Dark Descent, un gioco da tenere assolutamente d'occhio per tutti gli amanti dei titoli story driven dotati di un certo spessore narrativo.

Se i giocatori PS3 potranno dedicarsi a una delle migliori visual novel del catalogo come Steins;Gate, PlayStation Vita può contare su due titoli molto apprezzati come Iconoclasts e Papers, Please. Vi lasciamo con il Video Speciale riportato in cima alla notizia.