PS Plus di dicembre: l'ultimo leak suggerisce l'arrivo di God of War gratis su PS4

In base alle indiscrezioni raccolte da un utente della community di Reddit, nel corso del mese di dicembre dovremmo assistere all'arrivo di God of War tra i giochi PS4 gratis per gli abbonati a PS Plus.

Il redditor conosciuto come BubaManUK afferma infatti di aver provato ad acquistare la Standard Edition di God of War sul PlayStation Store americano e di essersi accorto della presenza del logo di PS Plus utilizzato da Sony per indicare i titoli scaricabili gratuitamente attraverso il relativo servizio in abbonamento.

Lo scorso anno, nel medesimo periodo in esame i vertici di Sony Interactive Entertainment decisero di offrire agli iscritti a PlayStation Plus l'opportunità di scaricare in via del tutto gratuita i videogiochi SOMA, Iconoclasts e Onrush su PS4, Steins Gate su PS3 e Papers Please su PS Vita. L'eventuale ingresso di God of War nella Instant Game Collection rappresenterebbe la seconda iniziativa di Sony incentrata sul kolossal di Cory Barlog, dopo il recente arrivo di God of War nella ludoteca virtuale di PS Now.

Naturalmente, vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi di questa indiscrezione legata ai giochi PS Plus di dicembre 2019 che, se venisse confermata, avrebbe davvero dell'incredibile, considerando la popolarità, l'importanza e la qualità del titolo interessato.