Un leak svela i giochi gratis PS Plus di dicembre: c'è anche Titanfall 2!

Mentre la folta schiera di abbonati al servizio PlayStation Plus era in trepidante attesa dell'annuncio dei titoli gratuiti del mese di dicembre 2019, un banner pubblicitario polacco, pubblicato per errore sul sito ufficiale PlayStation, ha svelato quelli che sono i nuovi giochi in arrivo.

Vista la fonte dell'immagine, possiamo affermare con una certa sicurezza che a partire dal prossimo martedì 3 dicembre 2019 gli abbonati al servizio targato Sony potranno scaricare senza costi aggiuntivi Titanfall 2, lo sparatutto degli autori di Star Wars Jedi Fallen Order ed Apex Legends, e Monster Energy Supercross. Sembra quindi che i recenti rumor sul possibile arrivo di God of War tra i titoli del mese fosse solo una bufala.

Nel caso in cui non aveste ancora riscattato i giochi del mese corrente, vi invitiamo a fare una capatina sul PlayStation Store per aggiungere alla vostra libreria Nioh e Outlast 2, i quali non saranno più disponibili dalla prossima settimana.



Vi ricordiamo inoltre che per la settimana del Black Friday è possibile acquistare un abbonamento annuale al PlayStation Plus ad un prezzo particolarmente conveniente, così da poter giocare tutti i prossimi titoli gratuiti, accedere alle modalità online e riscattare i contenuti esclusivi per titoli quali Fortnite, Apex Legends e tanti altri.