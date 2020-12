PS Plus: disponibili i nuovi pacchetti gratis per Fortnite e COD Black Ops Cold War

Sony continua a proporre dei contenuti esclusivi per tutti gli abbonati al suo servizio PlayStation Plus, il quale è fondamentale per partecipare alle modalità multigiocatore online dei titoli a pagamento e per ricevere ogni mese dei giochi gratuiti. I nuovi bundle per gli abbonati sono dedicati a Fortnite Capitolo 2 e COD Black Ops Cold War.

Prima di proporvi l'elenco degli oggetti inclusi nei due bundle, vi ricordiamo che entrambi i giochi supportano il cross-save e quindi gli oggetti possono essere utilizzati anche su altre piattaforme, purché però il gioco venga avviato almeno una volta su PlayStation 4 o PlayStation 5 dopo aver riscattato il DLC.

Ecco i contenuti dei pacchetti:

Fortnite - Pacchetto celebrativo PlayStation Plus

Costume Percussore nuvola

Dorso decorativo Elevazione

Call of Duty Black Ops Cold War - Pacchetto combattimento Penombra

Skin operatore epica per Sims

Progetto mitragliatrice leggera leggendaria

Orologio leggendario

Biglietto da visita leggendario

Emblema epico

Portafortuna arma epico

Gettone Punti Esperienza doppi da 60 minuti

Questi sono invece i link per il download:

A proposito di contenuti in regalo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come completare le sfide di Black Panther in Fortnite e sbloccare gratis il Saluto di Wakanda.