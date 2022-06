PS Plus, doppi sconti su PlayStation Store: le migliori offerte per i giochi PS4 e PS5

Grazie all'iniziativa Doppi Sconti con PlayStation Plus, gli abbonati al servizio Sony possono approfittare di una serie di promozioni speciali su PlayStation Store.

Nel negozio digitale, molti giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5, sono infatti proposti ad un prezzo scontato, che aumenta se parte della community PlayStation Plus. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle occasioni di risparmio più interessanti proposte dai Doppi Sconti:

Bloodborne : proposto a 7,99 euro, con sconto PS Plus del 30%;

: proposto a 7,99 euro, con sconto PS Plus del 30%; Horizon: Zero Dawn - Complete Edition : proposto a 7,99 euro, con sconto PS Plus del 30%;

: proposto a 7,99 euro, con sconto PS Plus del 30%; Star Wars Jedi: Fallen Order : proposto a 9,99 euro, con sconto PS Plus del 40%;

: proposto a 9,99 euro, con sconto PS Plus del 40%; Crash Team Racing: Nitro-Fueled : proposto a 15,99 euro, con sconto PS Plus del 30%;

: proposto a 15,99 euro, con sconto PS Plus del 30%; DOOM Eternal : proposto a 19,99 euro, con sconto PS Plus del 25%;

: proposto a 19,99 euro, con sconto PS Plus del 25%; Devil May Cry V - Special Edition : proposto a 19,99 euro, con sconto PS Plus del 25%;

: proposto a 19,99 euro, con sconto PS Plus del 25%; Nioh 2 : proposto a 15,99 euro, con sconto PS Plus del 30%;

: proposto a 15,99 euro, con sconto PS Plus del 30%; Code Vein : proposto a 16,79 euro, con sconto PS Plus del 38%;

: proposto a 16,79 euro, con sconto PS Plus del 38%; Immortals Phoenix: Rising : proposto a 20,99 euro, con sconto PS Plus del 35%;

: proposto a 20,99 euro, con sconto PS Plus del 35%; Lost Judgment : proposto a 35,99 euro, con uno sconto PS Plus del 20%;

: proposto a 35,99 euro, con uno sconto PS Plus del 20%; Days Gone: proposto a 15,99 euro, con uno sconto PS Plus del 30%;

Ricordiamo che le offerte parte dell'iniziativa Doppi Sconti resteranno attive ancora per pochi giorni, con scadenza in programma per le ore 00:59 di giovedì 23 giugno 2022. Entro la medesima data, si concluderanno anche le offerte dedicate agli Indie su PlayStation Store.