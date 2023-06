PS Plus: c'è una PS5 nel nuovo wallpaper celebrativo per PC e smartphone, come scaricarlo

Oltre ad aver pubblicato un pacchetto di avatar gratis per PlayStation 4 e PlayStation 5, Sony sta celebrando il primo anno del nuovo PS Plus anche con un wallpaper esclusivo che può essere scaricato da tutti i videogiocatori senza alcun tipo di limitazione.

L'immagine è un artwork con protagonista una PlayStation 5 'smontata': le due scocche laterali ed il corpo centrale diventano infatti un luogo di svago per i personaggi più famosi legati al mondo Sony, tra i quali troviamo Kratos (God of War), Blanka (Street Fighter), Cloud Strife (Final Fantasy), Sam Porter Bridges (Death Stranding), Jin Sakai (Ghost of Tsushima) e tantissimi altri. Per accontentare tutti, il colosso videoludico ha adattato il wallpaper in due formati, così da poter utilizzare questo sfondo sia sugli smartphone che sui PC.

Chiunque volesse scaricare le immagini, che trovate anche nella galleria in calce alla notizia, può recarsi sul portale ufficiale del servizio firmato Sony e visitare la sezione dedicata allo sfondo celebrativo: qui basterà cliccare sull'apposito tasto per avviare il download del wallpaper nel formato desiderato.

Prima di lasciarvi alla coppia di immagini, vi ricordiamo che da oggi sono disponibili i giochi di giugno 2023 per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium.