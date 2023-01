PS Plus, c'è speranza anche per i Classici: arrivano i Trofei per un gioco del passato

Con l'aggiunta di tre nuove Demo a PlayStation Plus Premium, gli abbonati al servizio hanno ora la possibilità di provare gratuitamente anche il recente Marvel's Midnight Suns.

Un'ulteriore piccola novità ha però attirato l'attenzione degli appassionati di retro-gaming. A sorpresa, infatti, un titolo parte della raccolta dei Classici è stato aggiornato con una patch che ha abilitato il supporto ai Trofei. Nello specifico, protagonista della novità è Super Stardust Portable, presente nel catalogo del servizio già dallo scorso giugno 2022. Grazie ad un aggiornamento dedicato, lo shoot'em spaziale è ora attrezzato anche di un Trofeo di Platino.

Un'aggiunta interessante, che farà sicuramente felici gli appassionati di caccia ai Trofei. per il momento, Super Stardust Portable sembra essere l'unico classico ad aver ricevuto questo speciale trattamento. Viste le tempistiche richieste per la procedura, tuttavia, non è da escludere che in futuro anche altri giochi della raccolta PlayStation Plus Premium possano acquisire il supporto ai Trofei.



Nel frattempo, è ancora mistero sull'annuncio dei giochi gratis con PlayStation Plus a febbraio 2023. Tradizionalmente atteso per l'ultimo mercoledì del mese, il reveal della line-up è infatti in ritardo. Con ogni probabilità, sarà necessario attendere ancora qualche giorno, pazientando sino al pomeriggio del prossimo mercoledì 1 febbraio 2023.