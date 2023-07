PS Plus Essential di giugno: ultime ore per riscattare i giochi gratis per PS4 e PS5

In vista della pubblicazione dei giochi gratis con PlayStation Plus Essential a luglio 2023, non dimenticate di aggiungere alla vostra raccolta i giochi PS Plus gratis di giugno!

Ricordiamo infatti che si avvicina l'ultimo giorno disponibile per approfittare dei titoli offerti gratis con l'abbonamento targato Sony. Tra poche ore, la line-up di titoli in omaggio con PlayStation Plus Essential muterà, sostituendo le produzioni in regalo a giugno con quelle di luglio. Per riscattare i tre titoli, per la precisione, gli abbonati al servizio hanno a disposizione ancora poche ore, con l'offerta che terminerà alle ore 10:00 della mattinata di martedì 4 luglio.

Di seguito, vi riproponiamo l'elenco dei giochi PS4 e PS5 parte della line-up di titoli gratis con PS Plus Essential a giugno 2023:

NBA 2K23 : versione PS4 e PS5;

: versione PS4 e PS5; Jurassic World Evolution 2 : versione PS4 e PS5;

: versione PS4 e PS5; Trek To Yomi: versione PS4 e PS5;

Tra dinosauri, campi da basket e avventure nel Giappone feudale, i tre titoli lasceranno presto spazio alla selezione di giochi gratis con PlayStation Plus Essential a luglio 2023 . Tra questi ultimi, lo ricordiamo, sono inclusi, Indie ben confezionato che rende protagonista una famigliola di volpi.