PlayStation Plus Essential, Extra e Premium: giochi di marzo annunciati allo State of Play

In occasione del nuovo appuntamento con State of Play, Sony ha annunciato a sorpresa i nuovi giochi in arrivo a marzo per gli abbonati a PlayStation Plus.

La lineup di marzo di PlayStation Plus Essential include Battlefield 2042, lo sparatutto di Electronic Arts e DICE pubblicato a fine 2021, Code Vein, il soulslike in salsa anime targato Bandai Namco Entertainment, e infine Minecraft Dungeons, titolo sviluppato da Mojang, una software house di Microsoft.

Giochi PlayStation Plus Essential marzo 2023

Battlefield 2042

Code Vein

Minecraft Dungeons

Passando ai tier Extra e Premium, gli abbonati potranno godersi una nuova ondata di titoli molto interessanti in arrivo. Nel trailer mostrato Sony vengono mostrati Ghostwire Tokyo di Tango Gameworks (gli stessi autori di Hi-Fi Rush), Uncharted: L'Eredità dei Ladri, la collection che include Uncharted 4 e Uncharted L'Eredità Perduta, e altri ancora che vi andiamo di seguito ad elencare.

Giochi PlayStation Plus Extra & Premium marzo 2023

Uncharted L'Eredità dei Ladri

Ghostwire Tokyo

Immortals Fenyx Rising

Tchia

Rainbow Six Extraction

Da evidenziare l'aggiunta di Tchia che arriverà direttamente al day one il 21 marzo all'interno del catalogo del PlayStation Plus. Sony prosegue dunque nell'arricchire il catalogo del suo servizio dopo l'aggiunta di Horizon Forbidden West a febbraio. Cosa ne pensate delle novità per PlayStation Plus?

Nel corso dello State of Play è stato annunciato che Baldur's Gate 3 arriverà su PlayStation 5.