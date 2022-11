PS Plus Extra nasce come un 'Best Of' di PS Now: parla Shuhei Yoshida di Sony

Nel corso di una recente intervista concessa a MCV, Shuhei Yoshida, volto storico della dirigenza Sony e in questi ultimi anni diventato Head of PlayStation Indies, ha discusso del nuovo PlayStation Plus ed in particolare del tier Extra del servizio in abbonamento.

Stando alle parole di Yoshida, PlayStation Plus Extra nasce sostanzialmente dalle ceneri di PlayStation Now, servizio dismesso sin da quando Sony ha attuato il revamp di PS Plus. A quanto pare, l'intento della compagnia nipponica era quello di fornire un'offerta più ricca agli abbonati proponendo una sorta di "Best of" del parco titoli un tempo inclusi in PS Now.

"Quando siamo passati dal vecchio PS Plus al nuovo PS Plus, abbiamo esaminato l'intero catalogo di giochi inclusi in PS Now e non abbiamo semplicemente spostato questi giochi su PS Plus Extra, ma abbiamo rivisto completamente l'elenco e abbiamo cercato di creare la raccolta "Il meglio di" di giochi di alta qualità, dagli indie agli AAA. Quindi credo che ora siano disponibili oltre 100 giochi di alta qualità nel livello extra PS Plus".

PlayStation Plus Extra include, oltre ai vantaggi del tier Essentials, anche un vasto catalogo di giochi per PlayStation 5 e PlayStation 4, mentre il tier Premium è dedicato a coloro che non vogliono far mancare nella propria raccolta anche i classici PS1, PS2 e PS3. Sembra che in occasione del Black Friday sia in arrivo uno sconto del 25% su tutti i tieri di PlayStation Plus.