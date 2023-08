PS Plus Extra e Premium: addio a Deathloop, Watch Dogs e ad altri giochi da metà settembre

Dopo l'annuncio dei nuovi giochi di agosto su PS Plus Extra e Premium, per Sony Interactive Entertainment è giunto il momento di svelare quelli che, purtroppo, saranno i titoli destinati a lasciare il catalogo del servizio in abbonamento da metà settembre.

Nell'ottica del costante aggiornamento della propria offerta contenutistica, il colosso tecnologico giapponese si appresta a 'snellire' il catalogo dei tier più avanzati di PlayStation Plus informandoci che, a partire dal 19 settembre, non sarà più possibile accedere a diversi videogiochi appartenenti ai generi e alle IP più disparate.

Tra i titoli in procinto di lasciare il catalogo di PS Plus Extra e Premium troviamo Deathloop, i primi due capitoli della serie di Watch Dogs, lo sparatutto open world Ghost Recon Wildlands e l'avventura Chicory A Colourful Tale, oltre ad altri titoli: eccovi l'elenco completo dei giochi che diranno presto addio al servizio di Sony.

PlayStation Plus Extra e Premium: giochi che lasceranno il servizio a settembre 2023

Watch Dogs - PS4

Watch Dogs 2 - PS4

Deathloop - PlayStation 5

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands - PS4

Death and re;Quest 2 - PS4

Nidhogg 2 - PS4

Chicory: A Colorful Tale - PS4 e PlayStation 5

Through the Darkest of Times - PS4

Nel lasciarvi ai commenti per scoprire che cosa ne pensate dei videogiochi che stanno per abbandonare il servizio in abbonamento di Sony, vi invitiamo a leggere questo approfondimento sul peso dei giochi PS4 e PS5 disponibili da agosto su PlayStation Plus.