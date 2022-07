PS Plus Extra, Premium: FF7 Remake Intergrade scaricabile per i possessori del gioco base

Grazie alla pubblicazione dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di luglio 2022, gli abbonati al servizio Sony hanno la possibilità di aggiungere Final Fantasy VII Remake Intergrade alla propria raccolta.

Tuttavia, al momento dell'attivazione dell'offerta, sono giunte diverse segnalazioni da parte della community, che lamentava in particolare l'impossibilità di scaricare Final Fantasy VII Remake Intergrade per gli utenti già in possesso del gioco base. Un conflitto interno a PlayStation Store impediva infatti agli abbonati che avevano acquistato (o riscattato tramite PlayStation Plus) l'originale Final Fantasy VII Remake di procedere con il download gratuito della versione Intergrade.

Ora, fortunatamente, arrivano buone notizie: sembra infatti che Sony abbia provveduto a risolvere la problematica. Per procedere con il download di Final Fantasy VII Remake Intergrade, i possessori di Final Fantasy VII Remake non devono fare altro che seguire questi passaggi:



Per scaricare l'intero pacchetto Intergrade:

Accedere al PlayStation Store;

Cercare "Final Fantasy VII Remake Intergrade";

Selezionare l'opzione "Standard Edition per PS5" del gioco;

Accedere alla schermata principale di PS5;

Selezionare l'icona di Final Fantasy VII Remake;

Aprire il menu di gioco per gestire il contenuto;

Assegnare il DLC Intermission al proprio account;

In questo modo, anche i possessori di Final Fantasy VII Remake dovrebbero poter fruire delle migliorie apportate con Final Fantasy VII Remake Intergrade e avere accesso al DLC con protagonista Yuffie.