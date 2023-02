PS Plus Extra e Premium, leak per i giochi di febbraio: oggi l'annuncio ufficiale

A poche ore di distanza dall'annuncio dei nuovi giochi di febbraio di PlayStation Plus Extra e Premium, spunta un importante leak relativo al catalogo del servizio di abbonamento.

L'ormai famigerato insider Bilibili-kun ha infatti anticipato ancora una volta il team di Sony, svelando al pubblico la line-up delle produzioni in arrivo nel servizio. Una line-up che dovrebbe peraltro fare contenti molti abbonati, dato che - stando al leak - dovrebbe includere una delle principali esclusive PS4 e PS5 uscite nel corso del 2022.

Come potete verificare dal Tweet disponibile in calce, questi sono i titoli che dovrebbero aggiungersi al catalogo PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium entro la fine di febbraio:

Horizon: Forbidden West ;

; Scarlet Nexus ;

; Resident Evil VII: Biohazard ;

; Borderlands 3;

L'elenco, a quanto pare, non sarebbe esaustivo, con ulteriori titoli attesi nel servizio di abbonamento nel corso delle prossime settimane. Stando a Bilibili-kun, i giochi PS4 e PS5 dovrebbero divenire accessibili agli abbonati a partire da martedì 21 febbraio.



In attesa del reveal della data di lancio del DLC Horizon: Forbidden West - Burning Shores, Sony potrebbe dunque aver deciso di rendere il gioco originale disponibile su PlayStation Plus. Per averne conferma non sarà necessario attendere molto. Ricordiamo infatti che l'annuncio ufficiale dei nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium arriverà nel corso della giornata di oggi - mercoledì 15 febbraio -, alle ore 17:30 del fuso orario italiano.