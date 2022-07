PS Plus Extra e Premium, oggi disponibili i nuovi giochi di luglio: c'è anche Stray!

A breve distanza dall'annuncio dei giochi inclusi con PS Plus Extra e Premium a luglio 2022, è tempo per i videogiocatori abbonati al servizio di prepararsi al download di molteplici produzioni.

I titoli offerti in omaggio da Sony senza costi aggiuntivi potranno infatti essere aggiunti alla propria collezione a partire da oggi, martedì 19 luglio 2022. L'ampio catalogo di produzioni diverrà accessibile nel corso della giornata. Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo dei titoli inclusi con il programma PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium di luglio 2022.

Giochi PlayStation Plus Extra di luglio 2022

Assassin’s Creed IV Black Flag (PS4)

Assassin’s Creed Rogue Remastered (PS4)

Assassin’s Creed: Freedom Cry (PS4)

Assassin’s Creed: The Ezio Collection (PS4)

Assassin’s Creed Unity (PS4)

Final Fantasy VII Remake (PS4)

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

L'Era Glaciale: La Strampalata Avventura di Scrat (PS4)

Jumanji: Il Videogioco (PS4)

Marvel's Avengers (PS5, PS4)

Paw Patrol on a Roll! (PS4)

ReadySet Heroes (PS4)

Saints Row IV: Re-Elected (PS4)

Saints Row Gat out of Hell (PS4)

Spirit of the North: Enhanced Edition (PS5)

Stray (PS5; PS4)

Giochi PlayStation Plus Premium di luglio 2022

Echoshift (PSP)

LocoRoco Midnight Carnival (PSP)

No Heroes Allowed! (PSP)

Ricordiamo in chiusura che l'avventura felina di Annapurna Interactive debutta proprio oggi su console Sony e PC. Sulle pagine di Everyeye, potete già trovare una ricca recensione di Stray, a cura del nostro Gabriele Laurino.