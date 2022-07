PS Plus Extra e Premium: problemi con FF7 Remake Intergrade per chi ha il gioco base

Tra i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di luglio 2022 oggi disponibili spicca non solo l'inedito Stray ma anche Final Fantasy VII Remake Intergrade, edizione ampliata dell'opera Square Enix originariamente pubblicata su PS4 nel 2020. Qualcosa però non sembra andato per il verso giusto.

Come rivelato attraverso forum popolari quali ResetERA, sembra che chi già possiede Final Fantasy VII Remake originale, o lo ha scaricato quando venne incluso tra i giochi PS Plus gratis di marzo 2021, non può accedere alla versione Intergrade per PS5 e relativa avventura aggiuntiva incentrata su Yuffie. Si tratterebbe di un problema di licenze, dato che il sistema non riuscirebbe a fare distinzione tra il gioco base e l'Intergrade e dunque in questo modo bloccherebbe il download con un messaggio di errore che riporta di essere già in possesso della versione completa (anche se non è così).

Già diversi giocatori si sono lamentati di questa problematica che, con tutta probabilità, verrà comunque risolta già nei prossimi giorni, permettendo così a chiunque di poter scaricare FF7 Remake Intergrade senza intoppi di sorta. Resta indubbiamente una noia per gli utenti, considerato che la prima parte del rifacimento di Final Fantasy VII è tra i titoli più caldi ed attesi tra quelli aggiunti al servizio Sony questo luglio, alla luce anche dell'annuncio di Final Fantasy 7 Rebirth per PS5, la seconda parte del Remake.

Avete incontrato anche voi problemi con il download di FF7 Remake Intergrade?