PS Plus Extra e Premium: Prova Gratis di 7 giorni al via in UK, arriverà anche in Italia?

Nonostante siano trascorse solo poche settimane dal lancio del Nuovo PlayStation Plus in Europa, Sony si appresta ad arricchire ulteriormente il proprio servizio in abbonamento: già a partire da oggi, lunedì 18 luglio, nel Regno Unito è disponibile il Free Trial di 7 Giorni per i tier Extra e Premium.

La versione britannica del sito ufficiale di PlayStation.com riporta infatti questa piccola ma significativa aggiunta alla scheda del Nuovo PS Plus per sottolineare, appunto, la possibilità di accedere gratuitamente ad una prova di sette giorni per gli abbonamenti Extra e Premium.

La nuova offerta, è bene precisarlo, è disponibile attualmente solo nel Regno Unito: la prova gratuita di sette giorni scatta automaticamente alla sottoscrizione di un nuovo abbonamento con rinnovo a cadenza mensile, trimestrale o annuale al tier Extra o Premium di PlayStation Plus.

Nel momento in cui scriviamo, non sono note le strategie di Sony Interactive Entertainment sulle tempistiche richieste per il lancio in Italia del Free Trial di 7 giorni per i nuovi iscritti ai tier Extra o Premium del Nuovo PS Plus. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di SIE, vi lasciamo a questo nostro approfondimento con le previsioni sui giochi PS Plus gratis di agosto 2022.