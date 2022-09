PS Plus Extra e Premium: quando verranno annunciati i giochi PS4 e PS5 gratis di ottobre?

Nell'annunciare i nuovi giochi gratis PS Plus Essential di ottobre, Sony fornisce anche un chiarimento sulle tempistiche per il reveal dei titoli destinati ad approdare nel catalogo degli abbonati a PS Plus Extra e Premium.

Dopo aver svelato i prossimi videogiochi che entreranno a far parte della Instant Game Collection degli iscritti al tier "base" di PS Plus, i curatori del PlayStation Blog si rivolgono a tutti gli abbonati a PS Plus Extra e Premium per aggiornarli sulle tempistiche richieste per l'annuncio dei videogiochi a loro dedicati.

In un preciso passaggio dell'ultimo approfondimento curato dal PS Blog si precisa che "la lineup del catalogo dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre verrà rivelata entro la fine del mese". Considerando che mancano davvero pochi giorni alla fine di settembre, il reveal dei nuovi titoli gratis per gli iscritti a PS Plus Extra e Premium non si farà attendere molto.

Nel frattempo, vi ricordiamo che dal 4 al 31 ottobre tutti gli abbonati a PlayStation Plus (a prescindere dal proprio tier di riferimento) avranno modo di aggiungere alla propria ludoteca digitale su PS4 e PlayStation 5 una copia "gratuita" di Injustice 2, Hot Wheels Unleashed e Superhot.