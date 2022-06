PS Plus Extra e Premium: Sony ha silenziosamente rimosso un gioco dal catalogo

Il nuovo PlayStation Plus è finalmente disponibile anche in Europa a partire da oggi, ma sembra che dal catalogo del tier Extra del servizio sia stato rimosso un gioco senza alcun tipo di preavviso da parte di Sony.

Il gioco in questione è Evil Genius 2: World Domination, il diabolico strategico di Rebellion. Il titolo era stato precedentemente incluso nel catalogo di PS Plus Extra e PS Plus Premium, ed al momento non è noto il motivo per cui il gioco è stato eliminato dal catalogo senza alcun annuncio al riguardo.

Come potete osservare tramite lo screenshot più in basso, la pagina dello store PlayStation di Evil Genius 2 non offre più alcuna indicazione riguardante una sua inclusione nel servizio. Data la mancanza di qualsiasi preavviso, la rimozione di Evil Genius 2: World Domination potrebbe essere frutto di un errore (il gioco è ancora elencato sul web store come parte del catalogo PS Plus Extra), e non è da escludere che il titolo possa eventualmente tornare nel catalogo di PS Plus Extra e Premium. Tuttavia, al momento non c'è stata alcuna parola ufficiale da parte di Sony in merito.

