PS Plus Extra e Premium, sorpresa: arriva un nuovo gioco, ma solo negli USA

Mentre i leaker si sbizzarriscono con le anticipazioni sul bundle PS5 Slim con Marvel's Spider-Man 2, Sony Interactive Entertaiment sorprende la community PlayStation aggiungendo a sorpresa un videogioco nel catalogo dei titoli fruibili 'gratuitamente' dagli abbonati a PlayStation Plus Extra o Premium negli USA.

Ad accorgersi di questa novità che, al momento, interessa solo ed esclusivamente gli iscritti al servizio in abbonamento di Sony negli Stati Uniti, sono i ragazzi di TrueTrophies con la scoperta di un nuovo titolo all'interno del già ricco catalogo di giochi di ottobre su PlayStation Plus Extra e Premium.

Il videogioco aggiunto a sorpresa nel catalogo statunitense di PS Plus Extra e Premium è A-Train Express, un'esperienza strategica che ibrida i gestionali cittadini alle simulazioni ferroviarie. Si tratta di un titolo relativamente 'di nicchia' che è stato commercializzato nel 2019 su PS4 dapprima in Giappone e successivamente in Brasile, Corea del Sud e USA. Dietro all'esclusione del Vecchio Continente da questa iniziativa promozionale, quindi, potrebbe esserci proprio il mancato approdo di A-Train Express nelle versioni regionali del PlayStation Store in Europa.

Ai 'completisti' che possono accedere al simulatore ferroviario su PS Plus Extra e Premium negli Stati Uniti, ricordiamo inoltre che un bug non risolto del titolo rende impossibile sbloccare il Trofeo di Platino. In compenso, il gioco può essere fruito anche in Realtà Virtuale, ma solo inforcando il visore PlayStation VR di prima generazione. Già che ci siamo, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro approfondimento sul Cloud Streaming dei giochi PS5 in arrivo su PS Plus Premium.