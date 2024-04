PS Plus Extra, le sorprese continuano: c'è un'avventura EA Originals in arrivo ad aprile!

Non bastasse la sorpresa dell'arrivo di un fenomeno da milioni di download ad aprile su PlayStation Plus Extra, i curatori del PS Blog ingolosiscono gli iscritti al servizio in abbonamento di Sony preannunciando l'approdo nel catalogo di PS Plus Extra e Premium di un videogioco indie EA Originals.

Il nuovo protagonista delle offerte confezionate dal colosso tecnologico giapponese per tutti gli abbonati ai tier più avanzati di PlayStation Plus ha il volto di Zau, il giovane guerriero sciamano da interpretare nell'avventura 2.5D Tales of Kenzera ZAU.

Sviluppata da Surgent Studios, lo studio indipendente fondato dall'attore e doppiatore Abubakar Salim (Assassin's Creed Origins e Raised by Wolves), Tales of Kenzera Zau è un'esperienza interattiva a tinte action platform che sprona i patiti del genere a "sfruttare appieno i poteri elementali del Sole e della Luna per avere la meglio sugli spiriti irrequieti e riuscire, così facendo, a diventare un degno Nganga, il Guaritore Spirituale della propria tribù".

Si tratta perciò di un'avventura rigorosamente singleplayer che invita gli utenti a esplorare una dimensione digitale piena di segreti da scoprire, il tutto immerso in un contesto narrativo legato a doppio filo alla cultura Bantu e impreziosito dai brani strumentali di una colonna sonora realizzata dalla compositrice Nainita Desai (Telling Lies).

Tales of Kenzera ZAU sarà disponibile dal 23 aprile su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5, con approdo immediato nel catalogo di PS Plus Extra e Premium.

