PS Plus: Fall Guys accoglie Ratchet, Clank e Aloy con il Pacchetto Icone 'gratis'

Con l'annuncio della Versione di Prova di Marvel's Spider-Man 2 e il reveal dei nuovi giochi 'gratis' di febbraio su PS Plus arriva anche la conferma, da parte di Sony, dell'avvenuta disponibilità del Pacchetto Icone di Fall Guys.

Accessibile sin da oggi mercoledì 31 gennaio per tutti gli abbonati a PlayStation Plus su PS4 e PS5, il nuovo Pacchetto Icone di Fall Guys consente agli appassionati del frizzante party game di MediaTonic di sfoggiare i look inconfondibili degli eroi delle serie di Horizon e Ratchet & Clank.

Il pacchetto bonus per gli iscritti a PS Plus comprende tanti oggetti cosmetici studiati per decorare in stile PlayStation i 'fagioli da competizione' di Fall Guys: eccovi l'elenco completo dei costumi e delle customizzazioni estetiche sbloccabili una volta riscattato questo DLC bonus.

PS Plus - Pacchetto Icone PlayStation di Fall Guys

Ratchet (costume completo)

Clank (costume completo)

Aloy (costume completo)

Groovitron (emote)

Risata di Clank (emote)

Lombax (motivo)

Clank (motivo)

Cercatrice (motivo)

Ratchet (colore)

Clank (colore)

Ratchet (targhetta)

Clank (targhetta)

Horizon (targhetta)

Aloy (volto)

Ratchet (volto)

Clank (volto)

Cercatrice (soprannome)

Per scaricare gratuitamente il Pacchetto Icone di Fall Guys vi basta accedere su PS Store, aprire la sezione dedicata alla Selezione dei Giochi Mensili di PlayStation Plus e riscattare l'apposito pacchetto su PS4 o PS5 seguendo le indicazioni offerte dal negozio digitale di Sony. Una volta effettuata l'operazione, tutti i costumi e gli oggetti del Pacchetto Icone a tema PlayStation saranno disponibili nel 'guardaroba virtuale' di Fall Guys.