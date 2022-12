PS Plus: in futuro ci saranno più giochi day one? Prende piede una teoria della community

Il recente annuncio dei giochi PS Plus gratis di dicembre su PS4 e PlayStation 5 sta alimentando un interessante dibattito sui forum videoludici più frequentati: secondo alcuni, infatti, in futuro Sony potrebbe riorientare la propria offerta per includere più titoli dal day one nel proprio servizio in abbonamento.

Nel riprendere le riflessioni degli utenti, i curatori di PlayStationLifestyle ritengono che la lineup PS Plus Essential di dicembre 2022 possa davvero suggerire un "cambio di strategia" da parte di Sony che, sempre in via puramente ipotetica, potrebbe preludere all'approdo nel servizio in abbonamento di un numero sempre maggiore di giochi PS4 e PS5 'gratis' dal day one.

Stando a quanto teorizzato dalla community, un primo indizio in tal senso sarebbe rappresentato da Divine Knockout: l'action brawler a tinte multiplayer di Red Beard Games e Hi Rez Studios, in effetti, entrerà a far parte del catalogo di PS Plus Essential sin dal giorno di lancio, previsto per il 6 dicembre.

È però giusto sottolineare come Sony, in passato, abbia già stretto importanti accordi per arricchire l'offerta contenutistica di PlayStation Plus con videogiochi di terze parti che sono stati resi disponibili sin dal day one nel catalogo della Instant Game Collection (e della ludoteca di PS Now): basti pensare al successo di titoli come Fall Guys, Rocket League e, più di recente, Stray.

Solo nei prossimi mesi, quindi, capiremo se l'ingresso di Divine Knockout su PS Plus farà davvero da apripista a nuovi titoli disponibili dal day one nel servizio in abbonamento di Sony, una strategia non troppo dissimile da quella adottata da Microsoft con Xbox Game Pass. Nel frattempo, vi ricordiamo che oltre al già citato Divine Knockout su PS Plus arriveranno a dicembre Mass Effect e Biomutant, più tutti i videogiochi che Sony svelerà a breve per gli iscritti ai tier Extra e Premium.