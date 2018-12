PS Plus e Games With Gold: qual è il valore dei giochi offerti nel 2018?

I colleghi di Polygon hanno provato a riassumere l'offerta digitale dei videogiochi della Instant Game Collection e Games With Gold proposti da Microsoft e Sony agli abbonati ai servizi Xbox Live Gold e PlayStation Plus nel corso del 2018.

Il confronto diretto tra i due programmi in abbonamento rivolti all'utenza di PS4, Xbox One, PS3, X360 e PS Vita offre degli interessanti spunti di riflessione e regala più di una sorpresa, evidenziando delle forti analogie (come nel prezzo medio dei videogiochi rientranti nell'iniziativa) e delle sensibili differenze (come nel numero di titoli offerti e quindi nel valore totale dei giochi).

I valori espressi dall'analisi condotta dai giornalisti di Polygon si riferiscono al prezzo proposto per ciascun videogioco nel momento in cui sono approdati nell'offerta dei Games With Gold di Xbox Live Gold e della Instant Game Collection di PS Plus. Eccovi i risultati della ricerca:

PlayStation Plus - titoli della Instant Game Collection del 2018

Voto medio (Metacritic e GameRankings): 69,6 su 100

su 100 Prezzo medio (PS Store USA): 19,85 dollari

Numero di giochi offerti: 76

Valore totale dei giochi offerti: 1508,74 dollari

Xbox Live Gold - titoli dei Games With Gold del 2018

Voto medio (Metacritic e GameRankings): 76,9 su 100

su 100 Prezzo medio (Xbox Games Store USA): 18,09 dollari

Numero di giochi offerti: 48

Valore totale dei giochi offerti: 866,28 dollari

Se desiderate approfondire l'argomento, qui trovate le schede redatte dai colleghi di Polygon per riassumere il 2018 dei due servizi Microsoft e Sony.

Cosa ne pensate di queste statistiche? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, ricordiamo a chi ci segue che sono stati annunciati i videogiochi che rientreranno nell'offerta dei Games With Gold e di PlayStation Plus nel corso del prossimo mese di gennaio.