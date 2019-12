PS Plus gennaio 2020: si continua ad attendere l'annuncio sui nuovi giochi PS4 gratis

Natale è passato e ci avviciniamo sempre di più alla fine del 2019, ad oggi però Sony non ha ancora rivelato i nuovi i giochi gratis PS4 di gennaio per gli abbonati PlayStation Plus, una notizia non di poco conto se pensiamo che l'annuncio ufficiale è in ritardo di qualche giorno sulla tabella di marcia.

Come noto l'annuncio dei giochi gratis PS Plus è previsto per l'ultimo mercoledì del mese, in questo caso il 25 dicembre, come previsto però Sony non ha comunicato nulla durante il giorno di Natale. Molti si aspettavano l'annuncio il 26 o 27 dicembre ma così non è stato... quando saranno annunciati dunque i nuovi giochi PS4 per gli abbonati PlayStation Plus?

Secondo alcune teorie il giorno giusto potrebbe essere mercoledì 1 gennaio, con disponibilità prevista per il primo martedì del mese, ovvero il 7 gennaio. Ma sarà realmente così? Nel momento in cui scriviamo non ci sono indizi in merito ed i canali social di PlayStation sono fermi da qualche giorno per le vacanze natalizie. Difficile (ma non impossibile) aspettarsi comunicazioni per lunedì 30 e martedì 31 dicembre, una cosa è certa, entro questa settimana ne sapremo certamente di più.

Secondo voi quando saranno annunciati i nuovi giochi PS Plus? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.