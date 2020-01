PS Plus Gennaio 2020: i giochi PS4 gratis sono disponibili da oggi, link per il dowload

Come da calendario, sono disponibili da oggi i due nuovi giochi PS4 gratis di gennaio per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Gli iscritti possono scaricare gratis Goat Simulator e Uncharted The Nathan Drake Collection per PlayStation 4.

Goat Simulator

Goat Simulator é l'ultimo nella tecnologia di simulazione di una capra, portandoti la simulazione next-gen di una capra. Non devi più fantasticare di essere una capra, i tuoi sogni si sono avverati!

Uncharted The Nathan Drake Collection

Prova una delle serie di giochi più ammirate di tutti i tempi e segui il viaggio irto di pericoli di Nathan Drake attraverso il mondo, dalle sue umili origini alle scoperte straordinarie. Incontra un cast indimenticabile mentre Drake mette a rischio la vita e l'amicizia in una corsa testa a testa contro nemici spietati per scoprire tesori inimmaginabili. Uncharted The Nathan Drake Collection comprende solo le campagne a giocatore singolo per Uncharted Drake’s Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake.

Giochi PS Plus Gratis

I due giochi saranno disponibili nella tarda mattinata di oggi, indicativamente tra e 12:00 e le 13:00 ora italiana, al momento le pagine prodotto riportano i prezzi pieni senza possibilità di effettuare il download gratuito per gli abbonati PlayStation Plus.