PS Plus gennaio 2021, rimborsi per chi ha acquistato il gioco gratis PS5: le segnalazioni

Con l'annuncio dei giochi gratis con PS Plus a gennaio 2021, è stato confermato l'inserimento nel catalogo del servizio anche di un nuovo gioco per PlayStation 5.

Si tratta nello specifico di Maneater, peculiare produzione che vede i giocatori vestire i panni di uno squalo. Nella sua versione per console di nuova generazione lo Shark-RPG potrà essere riscattato gratuitamente dagli abbonati PlayStation Plus nel corso del primo mese del nuovo anno. Contestualmente all'annuncio sembra però che Sony abbia anche dato il via ad una campagna di rimborsi per coloro che hanno acquistato Maneater di recente.

Le segnalazioni giungono dalle pagine del noto forum Reddit, sulle quali alcuni utenti PlayStation 5 hanno riferito di aver ricevuto un messaggio nel quale venivano informati della restituzione del prezzo del gioco, proprio in virtù del suo inserimento nel catalogo PS Plus. Nessuno dei giocatori aveva inoltrato una richiesta in merito e la procedura è stata dunque avviata da Sony in maniera automatica. Le segnalazioni dei giocatori, almeno per ora, sembrano fare riferimento al mercato statunitense. In attesa di eventuali informazioni aggiuntive o dichiarazioni da parte di Sony, gli utenti interessati possono provare a verificare l'eventuale ricezione di un messaggio di rimborso per la versione PlayStation 5 di Maneater.