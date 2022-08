PS Plus senza giochi first party disponibili al day one: Microsoft punzecchia Sony

Dopo la graffiante risposta di Microsoft a Sony per l'accusa di monopolio legata all'acquisizione di Activision, tra i due colossi tecnologici continuano a "volare gli stracci". Davanti all'antitrust brasiliana, Microsoft ha infatti punzecchiato Sony sul tema dell'assenza di giochi first party al day one su PS Plus.

In un particolare passaggio della documentazione prodotta a difesa dei propri assistiti, i rappresentanti della casa di Redmond si sono rivolti indirettamente a Sony per esortarla a rivedere le proprie strategie in merito, appunto, al mancato ingresso al day one nel catalogo del PS Plus dei giochi dei PlayStation Studios e, più in generale, delle esclusive first party PS4 e PlayStation 5.

I portavoce di Microsoft spiegano infatti all'autorità antitrust brasiliana che "Sony potrebbe sfruttare ancora di più l'alta qualità dei suoi giochi first party rendendoli disponibili su PlayStation Plus sin dal giorno di lancio. Questa strategia potrebbe consentirgli di accelerare rapidamente la crescita della base di abbonati al servizio, se questo è il tema da loro citato con l'alta competitività di Xbox Game Pass o di qualsiasi altro servizio che propone strategie non adottate da Sony nemmeno quando quest'ultima decide di aggiornare il proprio abbonamento come accaduto di recente con il nuovo PlayStation Plus".

Stando a Microsoft, quindi, se Sony ritiene che il Game Pass stia "crescendo troppo" deve cominciare a rivedere le proprie strategie legate all'arrivo dei propri titoli first party al day one su PlayStation Plus: "Una mossa del genere da parte di Sony potrebbe rendere il PlayStation Plus ancora più attraente e riuscire, così facendo, a consentirgli di competere con eventuali strategie portate avanti da editori concorrenti. E questo, a tutto vantaggio dei giocatori".