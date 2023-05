PS Plus: i giochi di giugno potrebbero essere annunciati al PlayStation Showcase?

Sappiamo che i giochi PlayStation Plus Essential di giugno verranno annunciati il 31 maggio, come da tradizione l'ultimo mercoledì del mese. Ma l'annuncio del PlayStation Showcase potrebbe cambiare le carte in tavola.

E' già successo in passato proprio in occasione di State of Play o altri eventi digitali e il PlayStation Showcase 2023 in programma il 24 maggio potrebbe essere l'occasione giusta per svelare la lineup PlayStation Plus Essential o magari qualche gioco disponibile al day one come parte dell'offerta Extra e Premium del prossimo mese.

E' accaduto con Tchia, annunciato allo State of Play di febbraio come gioco PS Plus Extra e Premium di marzo, ma in realtà anche in altre occasioni Sony ha svelato i giochi del PlayStation Plus nei suoi appuntamenti comunicativi, "rompendo" la tradizione dell'annuncio l'ultimo mercoledì del mese.

Per il momento è solamente una ipotesi e resta valida la data del 31 maggio per l'annuncio dei giochi Essential, ma la speranza della community è che Sony possa farci una sorpresa in tal senso. Nel frattempo, un leak ha svelato uno dei giochi PlayStation Plus Premium di giugno mentre per i giochi Essential vi rimandiamo alle nostre previsioni e speculazioni sui giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2023: ne avremo indovinato almeno uno? Lo scopriremo entro la fine del mese.