PlayStation Plus giochi gratis di luglio: un leak svela il gioco PS5?

I giocatori abbonati al servizio PlayStation Plus potrebbero ricevere in omaggio una gradita sorpresa nel corso del prossimo mese, almeno stando ai più recenti rumor.

Nel medesimo thread di discussione che ha visto diffondersi in rete la lista leak di alcuni annunci e giochi presenti all'E3 2021, sta infatti trovando spazio una ulteriore indiscrezione. Nello specifico, uno degli insider attivi sul forum di Resetera - attivo come "Deluxera" - ha commentato la presenza nella lista di un mai annunciato A Plague Tale: Requiem, presunta nuova produzione del team di A Plague Tale: Innocence. L'utente riferisce di come il titolo dovrebbe trovare spazio sul palco della conferenza E3 2021 di Xbox e Bethesda, con annuncio del suo ingresso nel catalogo Xbox Game Pass al Day One. L'uscita sarebbe in programma per il 2022, con pubblicazione anche su console Sony e Nintendo.



Ma non solo: sempre secondo l'insider, infatti, sarebbe in lavorazione anche una versione rimasterizzata di A Plague Tale: Innocence, in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Proprio quest'ultima, dovrebbe rappresentare il gioco PS5 gratis in omaggio per gli abbonati a PlayStation Plus nel corso del mese di luglio 2021. Al momento, non vi è alcuna conferma dell'esistenza di una A Plague Tale: Innocente Remastered, non resta dunque che attendere l'avanzare dell'E3 2021.