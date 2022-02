Playstation Plus: un gioco in meno a marzo se avete Ghost of Tsushima Director's Cut

Nell'annunciare i giochi PS Plus gratis di marzo su PS4 e PS5, i curatori del PlayStation Blog precisano che l'accesso a Ghost of Tsushima Legends è precluso agli iscritti al servizio che possiedono già una copia della Director's Cut.

A chi ci segue, ricordiamo che Ghost of Tsushima Legends è la versione standalone del comparto multiplayer dell'action open world targato Sucker Punch: l'esperienza di gioco offerta da Legends è perciò slegata dalle avventure vissute dall'eroe della campagna principale, Jin Sakai, per dare modo agli appassionati dell'esclusiva PlayStation di appoggiarsi al medesimo sistema di combattimento per cimentarsi in sfide cooperative online.

Come segnalano gli stessi gestori del PS Blog, l'esperienza multiplayer di GoT Leggende "non è disponibile per gli utenti che possiedono già una copia digitale di Ghost of Tsushima Director's Cut". Il motivo di questa esclusione dal catalogo della Instant Game Collection è dovuto, ovviamente, al fatto che l'offerta contenutistica della Director's Cut comprende già il comparto multiplayer di GoT Legends.

Lanciata il 20 agosto 2021 su PS4 e PlayStation 5, la Director's Cut di Ghost of Tsushima è un'edizione espansa e abbellita dell'avventura originaria di Sucker Punch, un pacchetto che comprende, oltre al già citato modulo cooperativo di GoT Legends, una storia inedita ambientata sull'isola di Iki e altre aggiunte ludiche e contenutistiche. Per un approfondimento ulteriore, qui trovate la nostra recensione di Ghost of Tsushima Director's Cut su PS5.