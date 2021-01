PS Plus e i giochi gratis PS4 e PS5: in Giappone c'è un quarto titolo in regalo a febbraio

Nell'annunciare i giochi gratis PS Plus di febbraio 2021 su PS4 e PS5, Sony ha voluto fare una sorpresa agli appassionati di console PlayStation che risiedono in Giappone decidendo di ampliare la rosa di titoli in regalo per fare spazio a un quarto videogioco.

Oltre ai già confermati Destruction AllStars, Control Ultimate Edition e Concrete Genie, il prossimo aggiornamento della Instant Game Collection di PS Plus coinvolgerà anche un quarto titolo, anche se, come precisato, potrà essere riscattato a zero euro solo in Giappone.

Il videogioco scelto dalla divisione nipponica di SIE per rimpolpare la ludoteca degli iscritti a PlayStation Plus nella terra del Sol Levante da febbraio è Bloodstained Ritual of the Night, l'avventura metroidvania di Koji Igarashi (papà di Castlevania) che ha da poco ricevuto la modalità Classica e il crossover Kingdom.

Diversamente da quanto avvenuto il mese scorso con il quarto gioco gratis su PS Plus in Spagna e Portogallo, con la visibilità data a un progetto proveniente dalla fucina creativa iberica di PlayStation Talents, l'aggiunta di Bloodstained sembra legarsi all'assenza della versione PS4 di Control Ultimate Edition nell'offerta risvervata all'utenza PS Plus giapponese. In Europa e Nord America, lo ricordiamo, la versione Ultimate del metroidvania paranormale di Remedy approderà gratis su PS Plus a febbraio tanto su PS4 quanto su PlayStation 5.