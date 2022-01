PS Plus, giochi gratis su PS5 a febbraio 2022: spunta un interessante avvistamento

A pochi giorni di distanza dall'annuncio della line-up di giochi PS4 e PS5 gratis con PlayStation Plus a gennaio 2022, la community dei dataminer ha realizzato un interessante avvistamento.

Nello specifico, l'ormai noto account Twitter "PlayStation Game Size" ha segnalato l'ingresso nel database del PlayStation Store della data di uscita di un titolo da tempo sparito dai radar. Stiamo parlando di Nour: Play With Your Food, una peculiare esperienza di gioco che fonde passione culinaria e dinamiche in stile Dreams. Stando a quanto segnalato dal dataminer, il PS Store riporterebbe ora come data di lancio dell'Indie il prossimo martedì 1 febbraio 2022.

Una circostanza abbastanza interessante, dato che, dopo il rinvio di Nour: Play With Your Food all'estate 2021, non si era più saputo nulla del gioco. Sviluppata dall'autore indipendente TJ Hughes, la produzione era stata annunciata in occasione della Gamescom 2020, con la conferma di un futuro arrivo su PC e PlayStation 5. L'improvvisa indicazione di una data di uscita su PlayStation Store, in assenza di comunicazioni ufficiali, ha destato la curiosità del dataminer, che ora ipotizza un'inclusione di Nour: Play With Your Food nel catalogo di giochi gratis con PlayStation Plus a febbraio 2022.



Come già accaduto in passato con titoli come Fall Guys: Ultimate Knockout, il Day One dell'Indie potrebbe dunque coincidere con il suo ingresso nella Instant Game Collection del servizio di abbonamento Sony. Al momento, ovviamente, si tratta di una semplice ipotesi: per saperne di più, sarà necessario attendere ancora qualche settimana.