PS Plus e giochi gratis PS5: possono essere riscattati anche senza la console

Con il passaggio alla prossima generazione di console, anche il servizio di abbonamento di Sony si adegua all'avvento della next gen, accogliendo al suo interno produzioni PlayStation 5.

Come ormai noto da qualche tempo, già il mese di novembre vedrà l'arrivo del primo titolo, con Bugsnax gratis su PS5 per gli abbonati PS Plus. Gli utenti che non hanno in programma di acquistare la nuova console Sony nel periodo di presenza del gioco nell'offerta del servizio non avranno ovviamente modo di fruirne immediatamente, tuttavia, sembra esserci per loro una buona notizia.

Dalle pagine del sito ufficiale di PlayStation, si segnala infatti che i giocatori in possesso di un abbonamento PlayStation Plus attivo potranno comunque possibile aggiungere Bugsnax alla propria raccolta, pur senza una PS5. La dicitura, in tal senso, non lascia spazio a fraintendimenti: "Non hai ancora una PS5? Aggiungi Bugsnax alla tua raccolta di giochi e rimarrà salvato fin quando sarai membro di PS Plus". Per usufruire dell'iniziativa, non sono dunque previsti vincoli legati al trasferimento del proprio account su di una console next gen.



Per quanto riguarda l'intero catalogo dei giochi gratis con PlayStation Plus a novembre 2020, ricordiamo che La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e Hollow Knight: Voidheart Edition sono già disponibili per il download.