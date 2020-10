PS Plus e i giochi gratis PS5: il primo sarà The Pathless? Annapurna smentisce

L'annuncio dell'arrivo di The Pathless al lancio di PS5 ha contribuito, seppure indirettamente, ad alimentare i rumor sull'ingresso dell'avventura fantasy di Squid Games nella lista dei giochi scaricabili gratis dagli abbonati a PS Plus che acquisteranno la console nextgen di Sony.

L'insistenza delle richieste avanzate dalla community ha così spinto il publisher di The Pathless, Annapurna Interactive, a intervenire per fare definitivamente chiarezza. Con un eloquente messaggio condiviso sui social, i rappresentanti dell'editore americano hanno smentito in maniera categorica l'arrivo di The Pathless gratis su PS5 con PlayStation Plus.

Il prossimo action adventure di Annapurna e Squid Games, quindi, farà parte della lineup di lancio di PS5 ma non rientrerà nella Instant Game Collection di novembre. A generare confusione tra gli utenti è anche l'assenza di chiarimenti, da parte di Sony, in merito all'effettivo proseguimento su PS5 dell'attuale promozione che consente agli iscritti a PS Plus di riscattare almeno due giochi gratis al mese su PS4.

Oltre alla conferma da parte di Annapurna dell'assenza di The Pathless dai giochi PS5 gratis su PS Plus, le uniche indicazioni fornite fino ad oggi da Sony sono quelle delineate all'annuncio della PlayStation Plus Collection, con una selezione di giochi che hanno definito l'attuale generazione e che, in quanto tale, non comprenderà alcun titolo compiutamente nextgen.